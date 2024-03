Dragon Ball Super: il manga è in pausa per un periodo indeterminato

La pubblicazione del manga di Dragon Ball Super andrà in pausa per un periodo di tempo indefinito , una decisione che per ovvi motivi sembrerebbe essere legata alla recente scomparsa dell'autore Akira Toriyama.

La pubblicazione potrebbe riprendere tra diversi mesi

Non è chiaro al momento se parliamo di un'interruzione di un solo mese (la rivista è a cadenza mensile) o se Toyotaro deciderà di prendersi comprensibilmente una pausa più lunga prima di continuare le storie di Goku e compagni, dopo la scomparsa del sensei Toriyama.

In precedenza la pubblicazione di Dragon Ball Super era stata sospesa tra agosto e dicembre 2022, ovvero tra la fine della saga di Granolah e l'inizio di quella di Super Hero, quindi è lecito aspettarsi un periodo di stop altrettanto lungo anche solo per dare modo all'artista di fare mente locale sulla direzione da far prendere alla storia, che in precedenza era comunque gestita alla base da Toriyama.