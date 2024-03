Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, doppiatore fu sgridato da Square Enix: era troppo sexy

Shaun Conde è il doppiatore inglese di Genesis Rhapsodos in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. Il suo doppiaggio è di qualità ma inizialmente ci sono stati alcuni problemi nella fase di registrazione. Conde ha infatti spiegato che Square Enix lo ha redarguito in quanto la sua voce era troppo sexy.

Come potete vedere nel video qui sotto (minuto 32:33), che mostra una intervista con gameplay dedicata a Genesis, Conde ha affermato: "[Vi propongo] una nota divertente, un piccolo bonus è che con entrambi i personaggi che ho doppiato [insieme al doppiatore Kirk Thornton]", riferendosi a Genesis di Final Fantasy e a Shiba in NEO: The World Ends With You, "ho ricevuto più volte la nota 'sembra troppo sensuale. Sembra che tu stia seducendo. Abbiamo bisogno che tu lo smorzi un po'."

"Gente di Shibuya, ho delle notizie scottanti", dice Conde con una voce piuttosto sexy riferendosi a una frase di NEO: The World Ends With You, aggiungendo poi che soprattutto con Genesis ha avuto il problema, visto che il personaggio è un po' giocoso e civettuolo.