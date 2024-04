Xbox Game Pass: 5 dei 10 giochi più desiderati su Steam saranno disponibili al lancio

Come fatto notare su X da Klobrille, cinque dei dieci giochi in uscita più desiderati in uscita su Steam saranno disponibili nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, a dimostrazione dell'enorme attrattiva del servizio di Microsoft anche nel 2024.

Per la precisione i titoli in questione sono i seguenti (tra parentesi la loro posizione nella classifica "più desiderati" di Steam, che potrete consultare al completo a questo indirizzo):

Manor Lords (1)

Hollow Knight: Silksong (4)

Frostpunk 2 (5)

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl (6)

ARK 2 (7)

E voi siete interessati a uno o più dei giochi sopracitati? Fatecelo sapere nei commenti.