Marvel Rivals, Hela si aggiunge ai personaggi della Closed Alpha: nuovi dettagli sul test

Il team di Marvel Rivals ha svelato nuovi dettagli sul test Closed Alpha e ha indicato che Hela sarà parte di tale fase di prova.

Il Closed Alpha Test avrà luogo dal 10 al 20 maggio. La fase di prova però sarà accessibile solo negli USA e in Canada. Marvel Rivals non sarà quindi accessibile in altre regioni in Closed Alpha.

In totale saranno accolti 30.000 partecipanti e, tra gli iscritti, i giocatori saranno scelti casualmente, sempre che rispettino i requisiti di sistema: