Marvel Rivals: il nuovo trailer presenta Loki, il dio dell'inganno

Loki è protagonista del nuovo trailer di Marvel Rivals, l'action shooter a base multiplayer sviluppato da NetEase Games che vanterà un roster composto da numerosi eroi e villain tratti dall'universo Marvel.

Nel gioco il celebre dio dell'inganno della mitologia norrena utilizza il suo bastone per scagliare potenti colpi d'energia contro gli avversari, ma può sfruttare i propri poteri anche per dar vita a delle illusioni e devastanti manovre che si estendono in ampiezza sulla mappa.

Lo scenario di Loki in Marvel Rivals sarà la mappa di Yggsgard, presentata con un trailer alcuni giorni fa: un'ambientazione a metà strada fra Asgard e Yggdrasill, evocativa ma al contempo funzionale agli scontri.