Marvel Rivals annunciato con un trailer, è un action shooter in stile Overwatch

Marvel Rivals è stato annunciato ufficialmente da NetEase e Marvel Games, con uno spettacolare trailer che rivela finalmente la natura di questo action shooter in stile Overwatch per PC che punterà a coinvolgerci in frenetici scontri sei-contro-sei.

Rivelato nei giorni scorsi da un leaker, Marvel Rivals ci vedrà assemblare una squadra composta da supereroi e supercattivi, per poi affrontare altri team all'interno di mappe distruttibili ispirate all'universo Marvel. Il gioco è attualmente in lavorazione presso uno studio di NetEase che include ex sviluppatori di Call of Duty e Battlefield.

"Siamo felicissimi di portare Marvel Rivals ai giocatori di tutto il mondo. Abbiamo sempre amato l'universo Marvel e i suoi personaggi, e siamo davvero entusiasti di sviluppare questo gioco", ha dichiarato il produttore di Marvel Rivals, Stephen Wu. "Questo è il progetto che volevamo realizzare e ci sentiamo molto fortunati a essere il team che ha trasformato tutto questo in realtà."

"NetEase Games è entusiasta di collaborare con Marvel Games per offrire un'esperienza di gioco cooperativa avvincente e frenetica con tutti i vostri Super Eroi preferiti", ha dichiarato invece Ethan Wang, Senior Vice President di NetEase. "Questa partnership con Marvel Games porta avanti il nostro impegno a costruire team di sviluppo di livello mondiale e a raggiungere il pubblico globale con esperienze all'avanguardia."

"Marvel Rivals è uno dei nostri progetti di sviluppo più ambiziosi. Sin dall'ideazione del gioco e per tutta la durata della nostra collaborazione, il team Marvel ha riversato il proprio cuore e la propria anima in questo progetto, e siamo entusiasti di lavorare con NetEase Games per contribuire a realizzare lo sparatutto PVP a squadre di supereroi definitivo", ha dichiarato infine Jay Ong, capo di Marvel Games.