Swen Vincke: 'Noi assumiamo sceneggiatori, non facciamo scrivere i dialoghi da ChatGPT'

Nel corso della GDC 2024, Swen Vincke di Larian Studios ha inevitabilmente dovuto affrontare domande sull'uso delle intelligenze artificiali generative nello sviluppo dei videogiochi. In un'intervista concessa alla testata IGN.com, ha affermato in modo perentorio: "Noi assumiamo sceneggiatori, non facciamo scrivere i dialoghi da ChatGPT", facendo capire che non crede nell'uso di queste nuove tecnologie in ambiti prettamente creativi.

In realtà il suo pensiero è più strutturato. Vincke non vede le IA come il male: "La mia posizione sulle IA è davvero semplice: sono uno strumento che usiamo per fare più velocemente alcune cose. Abbiamo così tanto lavoro da fare che siamo contenti di ricevere aiuto da qualsiasi cosa." Detto questo, ha poi aggiunto: "Non credo che rimpiazzeranno mai il lato creativo delle cose e posso dimostrarlo con i fatti."