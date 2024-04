Marvel Rivals, la mappa di Yggsgard presentata con un trailer

Marvel Rivals ha presentato con un trailer una mappa che troveremo nel gioco, Yggsgard: un curioso incrocio fra Asgard e l'Yggdrasil, l'Albero della Vita che nella mitologia norrena collega i nove regni.

Come si può vedere nel video, al centro dello scenario campeggia una statua di Loki e alcuni panorami risultano davvero suggestivi, in particolare per la scelta dei colori e dei materiali. Insomma, si tratta di uno stage davvero promettente e sarà interessante verificarne la struttura.

Potremo farlo a partire dalla closed alpha di Marvel Rivals, che si svolgerà nel mese di maggio e consentirà a una selezione di utenti di provare in anteprima l'accattivante PvP in arrivo su PC.