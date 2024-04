PlayStation Stars comprende Rise of the Ronin e Helldivers 2 tra i premi

Sony ha aggiornato il catalogo di premi all'interno del programma PlayStation Stars introducendo alcuni giochi molto recenti riscattabili attraverso i punti raccolti, come Rise of the Ronin e Helldivers 2.

La compagnia aggiorna infatti in maniera differenziata il programma PlayStation Stars a seconda delle varie regioni geografiche, e i due titoli in questione sono stati introdotti inizialmente in USA, con arrivo successivo dalle nostre parti.

Nella sezione delle ricompense, gli utenti registrati possono ora ottenere anche alcuni giochi di notevole interesse attraverso i punti raccolti all'interno del programma, tra i quali troviamo i seguenti: