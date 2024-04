Lewis Hamilton fa il retrogamer, ma nemmeno lui riesce a passare il primo livello di Driver

Non capita tutti i giorni di vedere una leggenda della Formula Uno dedicarsi al retrogaming, ma questo è quanto è visibile nel video riportato qui sotto, dove Lewis Hamilton si dedica a una serie di giochi per PS1, dimostrando anche una notevole conoscenza del catalogo, sebbene il primo livello di Driver risulti difficile anche per lui.

Il canale ufficiale di Mercedes ha pubblicato il bizzarro filmato in questione, in cui Hamilton si rimette alla prova con una serie di giochi della sua infanzia e gioventù, in particolare una selezione di titoli per la prima PlayStation con cui anche molti altri avranno probabilmente passato molte ore.

Ovviamente si parla di diversi giochi di guida, come F1 2000 e Gran Turismo, Ayrton Senna Kart Duel e Driver. Proprio quest'ultimo è il gioco che cattura maggiormente l'attenzione di Hamilton, il primo titolo che gioca con grande entusiasmo in questa particolare sessione.