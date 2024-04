Fallout, la serie TV causa il successo anche di alcune canzoni con ascolti fino a +11.000%

La serie TV di Fallout è di alta qualità e come prevedibile ha causato anche un aumento dei giocatori dei videogiochi, in parte perché i fan storici hanno deciso di rivivere le avventure, in parte perché nuovi utenti hanno scoperto la saga e si sono uniti alla festa. C'è però anche un altro lato della storia: anche le musiche include nella serie TV hanno visto un enorme aumento degli ascolti, fino a un +11.000%.

Questo secondo i dati compilati da Mat Ombler, utilizzando i dati di ascolto mensili di Spotify. Il più grande balzo in avanti negli ascolti è stato fatto da The Jet Tones, il cui brano "Henry" è passato da 133 ascolti mensili a oltre 15.000. Va precisato che "Henry" non era mai stato inserito in un titolo di Fallout.

Il più grande aumento di ascolti per una canzone già presente nei giochi è stato Crawl Out Through the Fallout di Sheldon Allman, presente nel primo episodio e nel materiale di marketing della serie TV. In precedenza la canzone era apparsa in Fallout 4.