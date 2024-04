Fallout 76: 1 milione di giocatori in un giorno, Bethesda ringrazia

"Grazie al più di un milione di voi che si è avventurato in Fallout 76 in un solo giorno," recita l'annuncio pubblicato su X, cui viene aggiunto in un post successivo: "e a tutti i cinque milioni dell'intera serie Fallout in un solo giorno."

La gioia del team di sviluppo

Sempre su X, Jonathan Rush, il direttore creativo di Fallout 76, si è detto particolarmente entusiasta per la situazione: "È fantastico vedere l'enorme afflusso in Appalachia di nuovi avventurieri e come questi sono stati accolti dalla nostra comunità. È un momento davvero emozionante, con molti altri in arrivo."

Come saprete, la serie Fallout sta vivendo una nuova ondatta di vendite, dopo il successo della serie TV di Prime Video, che a spinto molti a riscoprire i capitoli della serie, sia quelli single player, sia l'unico online. C'è da dire che l'intera serie è stata oggetto di fortissimi sconti. In particolare Fallout 76 è stato regalato agli abbonati Prime Gaming, sia in versione PC che in versione Xbox.