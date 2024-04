Il test dei server di XDefiant è andato bene, la data di uscita sarà indicata 'molto presto'

La scorsa settimana è stato condotto una fase di prova per fare un test dei server di XDefiant. Per il momento non ci sono dettagli su quanto il gioco completo arriverà nei negozi digitali, ma l'annuncio non dovrebbe essere troppo lontano.

Mark Rubin, Executive Producer di XDefiant, ha svelato che la data di uscita sarà svelata "molto presto" e che il test è "andato molto bene". Inoltre, ha indicato quali sono le tre componenti del gioco sulle quali hanno capito di dover lavorare, grazie al test dei server.

Le informazioni sono state condivise tramite Twitter, come potete vedere qui sopra.