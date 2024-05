GTA 6: Sky ha creato uno spot del Gran Premio di Miami di F1 ispirato al trailer del gioco Rockstar

L'ispirazione è evidente sin da subito, non appena partono le note di " Love is a Long Road " di Tom Petty e a schermo si vedono le inquadrature aree della soleggiata Miami, a cui seguono un mix di sequenze in gara e a bordo pista.

Un omaggio a doppio senso

Insomma, un lavoro di editing davvero ben riuscito, simpatico e che sicuramente verrà apprezzato da tutti i fan della serie Grand Theft Auto. L'omaggio in ogni caso non è stato a senso unico. Infatti, l'ultimo evento settimanale di GTA Online proponeva una sorta di parodia della F1 con le gare per ruote scoperte, con tanto di una tuta da corsa bonus per chi vi prendeva parte.

Nel frattempo tra leak fasulli con protagonista Beyonce e previsioni pessimistiche che vedono il gioco rinviato al 2026, i fan stanno aspettando nuovi dettagli su GTA 6 da parte di Rockstar Games, in vista del debutto su PS5 e Xbox Series X|S previsto per il prossimo anno.