Grand Theft Auto Online: GTA$ e RP tripli nelle gare per ruote scoperte

Se volete guadagnare ancora più GTA$, prendete qualche incarico da tassista . Ne otterrete il quadruplo del normale. L'offerta è valida fino all'8 maggio. Per iniziare, visitate la Downtown Cab Co. a East Vinewood.

Rockstar Games ha annunciato le novità della settimana per il sempreverde Grand Theft Auto Online , che prevedono guadagni tripli di GTA$ e RP nelle gare per ruote scoperte. Inoltre, vincendo tre gare di questa categoria si completerà la sfida settimanale, che frutterà 100.000 GTA$ e la Tuta racing Rockstar. I guadagni tripli riguardano anche le gare RC Bandito.

Sconti e altro

Molti anche gli sconti, come al solito

Molti anche gli sconti e le offerte, divisi come al solito per negozi e categorie. Vediamoli:

Visitate l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport per acquistare in sconto:

Übermacht SC1 (supercar, 30% di sconto)

Dundreary Landstalker XL (SUV, 30% di sconto)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica, 30% di sconto)

Schyster Deviant (muscle car)

Western Wolfsbane (moto)

Valutate poi l'acquisto di una nuova auto all'autosalone Luxury Autos e date uno sguardo al Gallivanter Baller ST-D (SUV) e alla Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) che trovate in vetrina.

Andate poi a provare il Karin Vivanite (SUV) modificato da Hao, il veicolo di prova premium della settimana. Andate da Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS per provarlo. Qui, inoltre, piazzatevi sul podio (arrivando tra i primi 3) per tre giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo di questa settimana, la Willard Eudora (muscle car). L'area di prova nell'Autoraduno di LS è perfetta per provare i veicoli prima di acquistarli.

Il lavoro del tassista è difficile anche in GTA Online

I veicoli provabili questa settimana sono:

Grotti Stinger (sportiva classica, 30% di sconto)

Pegassi Infernus (supercar)

Albany Alpha (sportiva)

Vediamo, infine, quali sono gli sconti:

Progen PR4 (ruote scoperte) - 40% di sconto

Declasse DR1 (ruote scoperte) - 40% di sconto

Ocelot R88 (ruote scoperte) - 40% di sconto

FH-1 Hunter (elicottero) - 30% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) - 30% di sconto

Buckingham Maverick (elicottero) - 30% di sconto

Shitzu Squalo (imbarcazione) - 30% di sconto

Bravado Banshee (sportiva) - 30% di sconto

Questi invece l'inventario e sconti del Furgone delle armi: Giratubi | Fucile di precisione | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitragliatrice (30% di sconto) | Minigun | Fucile a pompa | Mine di prossimità | Granate | Gas lacrimogeno | Giubbotto antiproiettile