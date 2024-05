Hunter x Hunter Nen x Impact, vediamo cosa ci aspetta in questo nuovo picchiaduro

Ah Eighting, sei un meraviglioso cavallo pazzo dei videogiochi made in Japan. Questo curioso team di cui si sente poco parlare ha infatti uno storico non sottovalutabile, tanto da aver avuto mano nella produzione di alcuni titoli a dir poco leggendari in un sacco di generi diversi. Uno dei principali? I picchiaduro, in cui gli Eighting sono noti per Marvel vs Capcom 3, Tatsunoko vs Capcom e per aver pure aiutato nella produzione di un paio di Bloody Roar. Questo team, in parole povere, di rado lavora in solitudine, ma il suo tocco è abbastanza inconfondibile; di norma più un gioco è fuori di testa ed eccessivo, più è probabile che ci sia di mezzo il loro nome. Per intenderci, l'ultimo picchiaduro che ha coinvolto Eighting nello sviluppo è DNF Duel, un gioco tanto valido quanto sbilanciato, con alcuni dei personaggi più esagerati mai visti nella storia del genere.

Ora però alla casa è stata affidata un'altra proprietà intellettuale importante: Hunter X Hunter, uno dei manga più apprezzati e longevi di sempre (anche se la longevità ormai è dovuta più alle condizioni di salute del povero Togashi che al numero di capitoli) da anni considerato tra i nomi più papabili per la creazione di un picchiaduro di alto livello.

C'è solo un problemino... i finanziamenti alla base del progetto non sembrano direttamente proporzionali all'importanza del nome coinvolto, ed Eighting ha sviluppato tutto senza il supporto di team noti per le loro capacità tecniche (come Arc System con DNF, per dirne uno).

Mostrato durante l'Evo Japan, quindi, Hunter X Hunter Nen X Impact non ha certo impressionato dal punto di vista tecnico, tanto che molti lo hanno paragonato non a torto a titoli di qualche generazione fa. Ignorare completamente questa produzione tuttavia sarebbe un errore, e non solo per via del pedigree del team di sviluppo. Nen Impact è infatti un tuffo nel passato in tutti i sensi, con caratteristiche vicine ad alcuni "Versus" che potrebbero renderlo davvero spassoso, e permettergli di distinguersi dalla agguerritissima concorrenza. Vediamo come mai.