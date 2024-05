Starfield, Todd Howard comprende le critiche: è 'un'esperienza diversa' dagli altri giochi Bethesda

"Ovviamente, ci sono state persone a cui il gioco è piaciuto molto, sia per quanto riguarda le recensioni che gli utenti, così come altri a cui è piaciuto molto meno".

Alla domanda su come il team abbia reagito di fronte alla risposta contrastante dei giocatori, Howard ha riferito "si tratta di una nuova proprietà intellettuale e qualcosa di nuovo in generale, dunque abbiamo fatto delle cose diverse da quanto fatto in precedenza", ha spiegato il capo di Bethesda.

Nella famosa intervista a Todd Howard da parte di Kinda Funny, il direttore creativo di Bethesda ha riferito anche di comprendere le critiche arrivate su Starfield , in quanto il gioco in questione è "un'esperienza diversa" rispetto a quanto fatto prima dalla compagnia , e chi si aspettava qualcosa di più in linea con gli altri RPG potrebbe essere rimasto interdetto o deluso.

Molti volevano l'esplorazione di Fallout e Elder Scrolls

Starfield rappresenta la prima nuova IP di Bethesda Softworks in molti anni

Parlando anche più specificamente del Metascore, che si è posizionato su 83, Howard ha riferito di essere comunque molto soddisfatto: "È un'ottima posizione in termini di risposta della critica, specialmente in un anno in cui sono usciti un sacco di grandi giochi".

Per quanto riguarda le critiche, più nello specifico, Howard ha spiegato che "abbiamo visto i feedback, vediamo molti giocatori sostenere che avrebbero voluto un'esperienza più in linea con i classici giochi Bethesda, ovvero con una particolare tipologia di esplorazione del mondo, da effettuare in una certa maniera. È perfettamente comprensibile che qualcuno preferisca l'esplorazione di Fallout o Elder Scrolls, semplicemente qui si tratta di un'esperienza diversa".

Howard ha spiegato che i contenuti di partenza sono diversi in Starfield, e la volontà del team era di mettere in scena un universo fantascientifico fatto in una certa maniera, che comporta necessariamente un metodo diverso di esplorazione e meccaniche differenti. "Ogni franchise dovrebbe avere degli aspetti unici", ha spiegato nell'intervista.

Nella medesima occasione, ha anche riferito il periodo di uscita dell'espansione Shattered Space e che il creation kit è in arrivo, oltre ad aver accennato a due progetti non ancora annunciati su Fallout. Nel frattempo è emerso anche che il grosso update di maggio porterà i 60 fps su Xbox Series X e tanto altro.