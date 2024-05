Steam Deck: ora è più facile installare GeForce Now, il servizio di cloud gaming di NVIDIA

NVIDIA ha aggiornato l'applicazione di GeForce Now , il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, in modo da renderla più facile da installare su Steam Deck , l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve. Si tratta di un'ottima notizia, visto che consente di giocare alla massima qualità anche a titoli molto esosi dal punto di vista delle richieste hardware, tanto che Deck fatica non poco a gestirli a dettagli medi o bassi.

Installazione più facile

GeForce Now ora è più facile da installare su Steam Deck

L'ostacolo più grande tra gli utenti e l'installazione di GeForce Now su Steam Deck è stato finora rappresentato dai vari passaggi necessari per farlo funzionare correttamente, non proprio alla portata di tutti. Non parliamo di operazioni particolarmente complicate per chi ha una certa dimestichezza con Linux e i PC, in realtà, ma è evidente come la natura dell'hardware e il suo sistema operativo Steam centrico complichi non poco le cose ai neofiti.

È stata NVIDIA stessa a spiegare la novità sul suo blog ufficiale: "I membri possono usare un nuovo metodo d'installazione beta che configura automaticamente GeForce Now nella modalità Gaming per Steam Deck. Lo script d'installazione installa automaticamente Chrome sull'apparecchio, quindi aggiunge tutte le impostazioni necessarie per aiutare gli abbonati a collegarsi a GeForce Now e giocare in stream ai loro titoli preferiti."

L'aggiornamento consente inoltre di navigare i menù di GeForce Now sul browser usando un gamepad, incluso naturalmente quello di Steam Deck.

NVIDIA sottolinea che con GeForce Now diventa più semplice giocare ai titoli non di Steam su Steam Deck, come quelli di Battle.net, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com e tutti i giochi di Xbox Game Pass supportati.

Va detto che alcune configurazioni vanno comunque fatte manualmente per giocare. Ad esempio bisogna entrare nel menù di Steam e abilitare il Gamepad con il Trackpad del Mouse all'avvio di GeForce Now. Detto questo, il processo è stato comunque facilitato e ora è alla portata di molte più persone.

La speranza è che anche altre applicazioni seguano la stessa via. Ad esempio molti utenti stanno chiedendo a gran voce un'applicazione ufficiale per il Game Pass. Saranno accontentati?