GTA 6: il leak di Beyoncé in bikini è ovviamente falso, ma è diventato comunque virale

Ancora una volta si dimostra la sete degli appassionati di GTA 6 per le novità e, ovviamente, la potenza virale di un leak con al centro una donna attraente in bikini.

Di norma non segnaleremmo una cosa del genere, visto appunto che si tratta di un falso su tutta la linea e nemmeno particolarmente curato come vedremo a breve, ma in questo caso la situazione è particolare, perché a condividerlo è un account con 1.3 milioni di iscritti. Inoltre, il tweet ha già superato i 13 milioni di visualizzazioni , con la cifra che aumenta di centinaia di migliaia ogni pochi minuti.

GTA 6 è sicuramente uno dei giochi più attesi e con Rockstar Games che propone dettagli sul gioco con massima parsimonia, gli appassionati devo fare affidamento sui leak per scoprire qualcosa sul gioco e soddisfare la propria voglia di novità. Questo ovviamente spinge alcuni a condividere leak falsi, volutamente o meno, e oggi è capitato di nuovo. Il nuovo leak è legato a un'immagine, che trovate poco sotto, che svelerebbe la presenza di Beyoncé all'interno di Grand Theft Auto 6. In bikini, ovviamente, per non farsi mancare nulla.

I motivi (ovvi) per cui il leak è falso

È facile capire che il leak è falso per svariati motivi. A parte il fatto che la foto è sfocata e mossa e la presenza sullo sfondo di improvvisate linee di codice per far credere che si tratta di una versione di sviluppo rubata in qualche modo, è chiaro che sia tutto generato da un'intelligenza artificiale o da un fotomontaggio tramite Photoshop.

A far veramente ridere è la minimappa sulla sinistra, con tanto di scritta Vice Beach gigante sopra (scelta stilistica azzardata). Se notate, infatti, è presente al fianco del percorso una serie di palme 2D, dettaglio che non ha alcun senso di esistere in una minimappa del genere, sia che vada considerata come definitiva sia che si voglia fingere che sia una versione incompleta del gioco.

Siamo certi che una (buona?) fetta di visualizzatori del leak lo abbiano considerato un falso e abbiano trovato divertente questo tentativo così rozzo di andare virali, ma la verità è che il "leak" è diventato virale e che sicuramente vi sono persone che vi hanno creduto. In questo caso si tratta inoltre di un falso senza vere vittime, ma dimostra come account con milioni di follower possano in venti minuti creare un falso ed essere sotto gli occhi di decine di milioni di persone.

Di nuovo, quindi, vi ricordiamo di approcciare sempre i social con un occhio critico e senza dare per scontato che quel che vedete sia vero.