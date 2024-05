Cobra Kai 6: data di uscita della stagione finale annunciata in trailer, divisa in tre parti

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per Cobra Kai 6, annunciando con questo la data di uscita della stagione finale della celebre serie TV, che verrà pubblicata divisa in tre parti, poste a una certa distanza l'una dall'altra.

Cobra Kai: Stagione 6 arriverà dunque a partire dal 18 luglio, ma si tratterà solo della prima parte della stagione finale della serie TV di Netflix, visto che i suoi episodi saranno spezzati in tre parti che verranno distribuite lungo un arco di tempo che arriva fino al 2025, dunque ci vorrà ancora diverso tempo prima di vedere il gran finale.

Il trailer comunica dunque le date delle prime due parti, mentre per la terza dobbiamo ancora attendere informazioni più precise.

In base a questa nuova organizzazione, la prima parte di Cobra Kai 6 arriverà il 18 luglio, la seconda parte arriverà il 28 novembre e la terza parte è prevista per il 2025, ancora senza una data precisa e in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Netflix.