Epic Games Store: il gioco gratis del 9 maggio è stato svelato ufficialmente

Come ogni settimana Epic Games Store ha svelato quali è il gioco gratis in arrivo tra sette giorni. Precisamente avremo modo di reclamare Circus Electrique a partire dal 9 maggio.

Ricordiamo che il gioco sarà disponile per 7 giorni dopo l'inizio della disponibilità e che, una volta reclamato, sarà per sempre parte del vostro account: non vi è bisogno di abbonamenti. Potete scaricare i giochi reclamati tramite Epic Games Store e avviarli liberamente in qualsiasi momento, a meno che l'editore non decida di rimuovere completamente dallo store il titolo.