Epic Games Store: i giochi gratis del 2 maggio sono ora disponibili

Da Epic Games Store arrivano altri regali: da oggi, 2 maggio, sono disponibili altri due titoli per PC gratis per tutti, vediamo di cosa si tratta.

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis per PC di questa settimana, disponibili da oggi, 2 maggio 2024, e come era stato annunciato in precedenza si tratta di Cat Quest 2 e Orcs Must Die 3. Come da tradizione, i titoli in questione possono essere riscattati gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, potete trovarli a questo indirizzo sulla pagina ufficiale dello store dedicata ai giochi gratis della settimana o attraverso il client dedicato. Prime di procedere alla panoramica dei giochi disponibili da oggi, ricordiamo che è stato annunciato anche il gioco gratis del 9 maggio 2024.

Cat Quest 2 Cat Quest 2 ha una caratterizzazione molto particolare Cat Quest 2 è un particolare gioco di ruolo d'azione in 2D ambientato in un regno fantasy, ma questo è interamente popolato da cani e gatti. Viene messa in scena una storia che sarebbe piuttosto standard per il genere, solo che vede per protagonisti questi animali un po' umanizzati. Con la minaccia di una guerra continua tra i gatti di Felingard e l'avanzare dei cani dell'Impero del Lupus, due re si ritrovano uniti contro la loro volontà in un'avventura che li porterà a recuperare i loro troni. Il gioco presenta fasi di esplorazione e combattimenti con la possibilità di intraprendere l'avventura in singolo o anche in multiplayer cooperativo. Il fascino particolare di Cat Quest 2 è ovviamente legato alla sua particolare caratterizzazione, ma si tratta comunque di un titolo molto interessante anche per il suo gameplay.