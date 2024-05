Amazon Prime Gaming: i 9 giochi gratuiti di maggio sono stati svelati

I dettagli sui giochi in arrivo per gli abbonati Prime

Lara Croft in Tomb Raider deve ancora prendere la mano con le avventure

Tomb Raider Game of the Year Edition è la versione completa del primo capitolo di Crystal Dynamics. Ci mette nei panni di una Lara Croft all'inizio del proprio percorso, quando ancora non è un'avventuriera provetta.

LEGO Star Wars 3: The Clone Wars è il capitolo del 2011 della saga LEGO Star Wars e propone il classico mix di piattaforme, azione ed enigmi, con supporto alla cooperativa.

Dark City: International Intrigue e Spirits of Mystery: Whisper of the Past sono invece due giochi a oggetti nascosti (HOG) nei quali risolvere enigmi e avanzare cercando oggetti in schermate piene di elementi.

Fallout 3: Game of the Year Edition non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma ricordiamo che è il primo gioco 3D della saga di Fallout.

Nine Witches: Family Disruption è un'avventura punta e clicca dallo stile comico e retrò.

Electrician Simulator è proprio quel che sembra, un simulatore di elettricista, in cui dobbiamo aggiustare oggetti rotti, montare prese, riparare telecomandi e non solo.

100 Doors Games: Escape from School è un'avventura puzzle escape room in cui dobbiamo di livelli in livello capire come scappare da una stanza aprendo la porta.

The Forgotten City è invece il gioco ambientato nell'antica Roma, creato a partire da una mod di Skyrim. SI tratta di un'avventura narrativa e puzzle basata su un loop temporale.