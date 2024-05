Frieren – Oltre la fine del viaggio: un cosplay da Ella Freya, la modella di Ashley in RE4 Remake

Frieren - Oltre la fine del viaggio si è rivelato una delle più belle sorprese della passata stagione di anime giapponesi. La trasposizione per il piccolo schermo del manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe è riuscita a stregare tantissimi spettatori grazie a una storia fantasy dai ritmi rilassati e temi diversi dal solito. L'anime ha colpito anche Ella Freya, che ci propone un cosplay della maga Frieren.

Frieren è la protagonista della storia, un'elfa e una maga potentissima. Dopo aver sconfitto il Re Demone assieme alla compagnia di avventurieri dell'eroe Himmel e portato la pace nel mondo, dedice di separarsi dai suoi compagni di viaggio, non rendendosi però conto di quanto la vita umana è molto più breve di quella di un elfo, in grado di vivere per millenni. 50 anni dopo rincontra i suoi vecchi amici, ormai invecchiati e alla fine della loro vita, e tormentata dai sensi di colpa per non averli conosciuti meglio, partirà per un lungo viaggio che le permetterà, tra un'avventura e l'altra, di rivevere i ricordi del suo viaggio con Himmel e compagni.