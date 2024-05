Fallout: da dove cominciare il viaggio nelle Wasteland

Hai appena visto la serie TV firmata Amazon Prime Video di Fallout, ma vorresti ancora più radiazioni, ancora più Zona Contaminata, ancora più Vault-Tec? Non disperare! Siamo qui per te, pronti a guidarti nel mondo videoludico di Fallout , alla ricerca del punto di partenza che fa al caso tuo.

I vari Fallout

Fallout: la Zona Contaminata, una vasta landa desolata contesa tra fazioni

Prima di immergerci in questa ricerca dell'ordine "perfetto" per recuperare il grande mosaico di Fallout, forse è meglio fare un passo indietro e vedere quali sono gli episodi che compongono la saga.

La storia non inizia in casa Bethesda Softworks, bensì in quella di Interplay Entertainment. I primi due Fallout e i primi due spin-off, Tactics e Brotherhood of Steel, arrivano proprio da questa casa di sviluppo, che ha avuto vita non semplice dopo i primi anni 2000, e tutti condividono il tratto distintivo della visuale isometrica (seppur i due spin-off presentino caratteristiche di gameplay differenti, più tattico il primo, più d'azione il secondo).

Fallout 1

Fallout: l'origine a turni con visuale isometrica

Fallout 1 ci mette nei panni di uno degli abitanti del Vault 13, il quale, dopo un guasto al chip per la purificazione dell'acqua, è chiamato a lasciare le sicure mura rivestite in piombo del bunker antiatomico in cerca di una parte di ricambio che sia in grado di rimediare al danno e salvare la sua comunità. Una volta fuori, tuttavia, scoprirà un mondo sull'orlo del baratro, pieno di pericoli e loschi personaggi pronti a tutto pur di approfittare della situazione in cui verte la California post-atomica.

Fallout 2

Fallout: uno dei tanti dialoghi che caratterizzano lo stile dei primi capitoli

In Fallout 2 non si inizia da un Vault, bensì da un piccolo villaggio californiano, poco meno di cent'anni dopo gli eventi raccontati nel capitolo precedente. Qui impersoniamo il discendente del protagonista del gioco originale, impegnato in una missione di recupero di un altro tipo di congegno: il G.E.C.K. (Garden of Eden Creation Kit), un dispositivo in grado di dare nuova vita ai territori devastati della Zona Contaminata. L'avventura porterà il giocatore in un viaggio alla ricerca del "ricettario" per il Giardino dell'Eden, sulle tracce di una potente organizzazione molto importante nel mondo narrativo di Fallout: l'Enclave.

Fallout Tactics

Fallout: il "gioco di squadra" in Tactics

Primo spin-off della serie, Fallout Tactics ci mette al comando di un plotone della Confraternita d'Acciaio insediatosi a Chicago dopo che una tempesta ha decimato la flotta di aeromobili al quale era assegnato. Obiettivo: instaurare contatti con i villaggi vicini e creare un nuovo ordine che permetta agli ideali della Confraternita di espandersi anche oltre i confini della restrittiva linea di sangue.

Fallout: Brotherhood of Steel

Fallout: combattimenti frenetici in Brotherhood of Steel

Tutte le famiglie hanno quel componente un po' stravagante, emarginato, la pecora nera. Ecco, questo ruolo in Fallout lo ricopre Brotherhood of Steel, uno spin-off appositamente ideato per le console casalinghe. È la versione "punk", "ribelle" (se possiamo utilizzare tali aggettivi), della Zona Contaminata, con musica metal, personaggi procaci e tanta violenza. Insomma, un gioco anni '90 uscito fuori tempo massimo. Dalla storia, al gameplay, allo stile, questo strano concentrato videoludico è andato talmente male da non rientrare neanche nel canone narrativo della serie, rimanendo un unicum veramente particolare.

Fallout 3

Fallout: la Confraternita d'Acciaio alle porte di Washington D.C.

E qui entra in scena Bethesda (e Todd Howard). Fallout 3 è il giro di boa, il gioco che ha consacrato la serie a oggetto di culto. Dalla visuale isometrica si passa al marchio di fabbrica Bethesda: la prima/terza persona intercambiabile in qualsiasi momento.

La storia ha luogo duecento anni dopo l'olocausto nucleare, nel 2277, in una Washington D.C. dilaniata dal tempo e dalle radiazioni. Si riparte dal Vault, il 101 questa volta, alla ricerca del proprio padre, uno scienziato fuggito nella Zona Contaminata. Sta a noi trovarlo e chiedere parecchie spiegazioni.

Fallout: New Vegas

Fallout: alle porte di New Vegas si celano segreti inimmaginabili

Uno dei capitoli più amati dai fan della saga, nonostante l'aura di spin-off, Fallout: New Vegas è uno di quei rari esempi di deriva che convince (a volte anche più dell'originale). L'anno è il 2281 e noi siamo un corriere il cui compito è consegnare un pacco a un certo Sig. House, residente a New Vegas, ma veniamo attaccati da un gruppo di criminali con a capo un misterioso individuo dalla giacca a scacchi. Scampati alla morte per miracolo, il nostro compito è quello di rimetterci sulle tracce degli assalitori e scoprire la verità su quanto sta accadendo nelle terre devastate del Nevada.

Fallout 4

Fallout: Dogmeat, il cane che tutti vorremmo al nostro fianco durante la fine del mondo

Il più recente dei capitoli principali di Fallout è il quarto. Senza discostarsi troppo dalla linea dei precedenti giochi, con solo l'aggiunta di qualche nuova meccanica (tra cui la costruzione e gestione di un proprio insediamento), Fallout 4 ci porta sulle tracce questa volta non di un padre, bensì di un figlio, rapito da un'altra misteriosa organizzazione, l'Istituto. L'anno è il 2287. Il luogo, Boston e la bella campagna del Massachusetts.

Fallout 76

Fallout: esplorare l'America post-atomica in compagnia è un'esperienza da non sottovalutare

Ecco la seconda pecora nera della famiglia (o, meglio, quella che era la pecora nera, ma che ha saputo riabilitare il proprio nome nel tempo, dopo un esordio non proprio esaltante). Fallout 76 è la deriva multigiocatore della serie, sulla carta estremamente interessante, con la possibilità di esplorare il mondo in compagnia di altri compagni di viaggio e creare strutture e insediamenti da condividere o difendere fino alla morte. Qui ci troviamo agli albori della saga (un prequel, in sostanza), dato che è ambientato prima degli eventi di Fallout 1, nel 2102, in un West Virginia colorato e vibrante (nonostante l'iniziale mancanza di forme di vita senziente che non volessero divorare i giocatori), rinato dopo la scomparsa del vecchio mondo.