Sand Land, arriva il trailer con i riconoscimenti della stampa

Sand Land torna a mostrarsi in video, stavolta con il tradizionale trailer dei riconoscimenti della stampa internazionale, che come sappiamo ha accolto il tie-in del manga di Akira Toriyama in maniera generalmente positiva.

In effetti fra i voti assegnati a Sand Land ci sono anche diversi giudizi entusiastici, ed è indubbio che il titolo prodotto da Bandai Namco porti sullo schermo una trasposizione visivamente brillante e fedele dell'opera originale.

Certo, nella nostra recensione di Sand Land abbiamo sottolineato anche i limiti di un progetto con qualche problema di troppo sul piano del gameplay e della struttura, figlio di una concezione un po' datata.