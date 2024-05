Le GPU Intel Battlemage Xe2 e Celestial Xe3 sono state cancellate? La bomba di un insider

Sebbene nelle ultime settimane le notizie sull'arrivo delle nuove GPU Intel Battlemage Xe2 avessero fatto ben sperare, un post pubblicato dal noto insider Golden Pig Updrade ha completamente cambiato le carte in tavola: stando al leaker infatti le prossime schede grafiche del colosso americano che porteranno in dote l'architettura Xe2 e, a cascata, le successive Celestial Xe3 potrebbero arrivare più tardi del previsto.

Proviamo a fare il punto della situazione, nella consapevolezza che Intel non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sulla questione.

Intel Battlemage e Celestial in ritardo o cancellate? Il post di Golden Pig Upgrade Le GPU Intel Arc Battlemage Xe2 saranno parte integrante della proposta che accompagnerà i processori della serie Lunar Lake e, stando ai piani di Intel, dovrebbero debuttare nel corso di quest'anno. Nelle ultime settimane le notizie sull'arrivo dei nuovi chip, con tanto di immagini al seguito, avevano fatto bene sperare e i primi test hanno messo in mostra prestazioni superiori alle precedenti Alchemist e Alchemist+. La versione Xe2-LPG, appena presa in esame, dovrebbe quindi essere equipaggiata sui dispositivi mobile, mentre la variante Xe2-HPG per desktop nelle ultime ore è stata protagonista di un vero e proprio giallo.

Il noto insider Golden Pig Upgrade, che in passato si è dimostrato molto affidabile, ha infatti pubblicato un post che mette in dubbio l'arrivo delle schede grafiche discrete DG3, ovvero le Intel Battlemage Xe2, nel corso del prossimo anno e il presunto ritardo potrebbe coinvolgere anche le successive GPU Xe3 soprannominate "Celestial".