The Invincible: un trailer presenta le novità del Voyager Update, ora è in sconto su Steam e GOG

Gli sviluppatori di Starward Industries hanno pubblicato oggi la patch 1.2 di The Invincible , intitolata Voyager Update , che porta con sé diverse novità e migliorie, presentate in un trailer apposito che trovate nel player sottostante.

Dal FOV sperimentale e nuove diapositive, le novità dell'aggiornamento

Tra le novità dell'aggiornamento troviamo la possibilità di utilizzare a piacimento la telecamera in prima o terza persona guidando il Rover ed è stata aumentata la velocità di movimento del personaggio in varie aree di Regis III.

Inoltre, sono state aggiunte delle nuove diapositive che i giocatori dovranno scovare tra i meandri delle ambientazioni e che approfondiscono ulteriormente la già ricca e misteriosa lore del pianeta alieno e che aiuteranno a scoprirne i segreti.

È stata aggiunta anche una funzione sperimentale per regolare il FOV e ottenere inquadrature ancora più ampie che permettere di raggiungere i 100, 110 e 120 gradi. Ciò tuttavia, avvisano gli sviluppatori, potrebbe incrementare il peso sulle performance.

La patch include anche altro modifiche minori e corregge vari bug e problemi più e meno noti alla community. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali del Voyager Update di The Invincible su Steam.

Per chi non lo conoscesse, The Invincible è un'avventura narrativa basata sul romanzo polacco L'Invincibile del 1964, rappresentandone una sorta di prequel. Nel gioco vestiamo i panni di Yasna, una scienziata che sta esplorando il pianeta Regis III, rimasta senza ricordi e che deve trovare un modo per fuggire. Se volete ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di The Invincible.