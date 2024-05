Cosa giocherete questo weekend? Ghost of Tsushima, Animal Well o V Rising?

Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è finalmente arrivato, offrendoci una meritata pausa dallo studio o dal lavoro e dunque la possibilità di dedicarci anima e corpo alla nostra passione videoludica e noi siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo weekend di gennaio.

Ci stiamo avvicinando al periodo estivo e di conseguenza il ritmo dei giochi in uscita sta rallentando, il che non è per forza un male se avete un backlog di titoli da recuperare nel frattempo. Ad esempio nelle scorse settimane è arrivata la versione 1.0 di V Rising, che ha visto un gran numero di giocatori tornare sull'action GDR a tema vampiresco, Animal Well, l'atipico ma grandioso metroidvania di Billy Basso (ecco la nostra recensione) e Little Kitty, Big City, l'avventura che ci mette nei panni di un gatto disponibile sul Game Pass, ideale per passare in spensieratezza il fine settimana.