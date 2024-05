Final Fantasy 7 Rebirth ora può arrivare su PC, l'esclusività su PS5 è terminata

A partire da oggi Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare su altre piattaforme, in particolare su PC, almeno teoricamente, dato che il periodo di esclusività per PS5 è terminato. Come forse ricorderete tale data era indicata in un trailer mostrato durante lo State of Play dello scorso settembre, che per l'appunto indicava che il gioco "non sarà disponibile in altri formati fino al 29 maggio 2024", ovvero ieri.

Precisiamo che questo non significa che da un momento all'altro il gioco debutterà su Epic Games Store o Steam. Anzi, considerando i precedenti è probabile che saranno necessari diversi mesi di attesa. Inoltre, non conoscendo con precisione gli accordi stretti tra Square Enix e Sony non sappiamo se il gioco sarà disponibile solo su PC o anche su Xbox. Del resto, a quattro anni di distanza dal lancio, Final Fantasy 7 Remake ancora non è arrivato sulle console verdecrociate.