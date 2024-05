PS4 è ancora importante per Sony, rappresenta la metà dei giocatori PlayStation totali

Le parole di Nishino

"La base di utenti di PS5 ha continuato a crescere in modo significativo, raggiungendo la metà delle nostre console attive mensilmente", ha dichiarato Nishino. "Sebbene PS4 sia ancora una parte importante del nostro business, i giocatori della PlayStation 5 sono ancora più coinvolti rispetto alla generazione precedente e ci aspettiamo che questa tendenza continui.

I numeri di PS5 e PS4 aggiornati al 30 aprile

Come possiamo vedere nel grafico qui sopra, nonostante il numero di utenti attivi sia lo stesso, l'engagement su PS5 è nettamente maggiore, con una media di 2,4 di miliardi di gioco complessive al mese, contro i 1,4 miliardi su PS4.

Durante il briefing tra l'altro è emerso che PS5 è la console da cui Sony ha tratto più ricavi di sempre, grazie al fatto che la spesa media per utente è la più alta in assoluto. Inoltre, la compagnia ha spiegato con maggiore chiarezza la sua strategia multipiattaforma, con i titoli single-player che non arriveranno su PC se non dopo mesi e anni, per convertire i giocatori a PlayStation tramite i sequel.