Com'è cambiata la musica nei videogiochi, da Pong a Hans Zimmer e Michael Giacchino

Pensate a una scena di un videogioco che vi ha particolarmente colpito, emozionato, magari persino scosso. Ecco, ora immaginate (o, meglio, andate a riguardare) quella stessa scena, ma senza sonoro. Tutta un'altra musica, non è così? Perché sì, molte volte lo diamo per scontato (e per molto tempo anche gli sviluppatori lo hanno fatto), ma il sonoro è uno degli elementi cardine dell'esperienza audiovisiva che chiamiamo "videogiochi". Quando si passa da una generazione di piattaforme videoludiche all'altra si fa subito appello al balzo grafico, alla spettacolarità delle immagini su schermo, alla complessità degli effetti ambientali, ma il sonoro rimane, il più delle volte, relegato a un'appendice sulla scheda tecnica. Eppure, anche l'esperienza audio è mutata negli anni, grazie per la gran parte all'avanzamento tecnologico che ha permesso agli sviluppatori di imprimere ai loro titoli delle qualità sonore sempre più articolate. Per questo, ci pare che sia arrivato il momento di dare a questo elemento fondante dell'esperienza videoludica il giusto spazio e la gloria che, negli anni, gli è sempre stata strappata dalla sua controparte grafica, con particolare attenzione posta sui commenti musicali, vero collante dei nostri ricordi visivi.

Un feedback semplice , immediato, in grado di far capire, senza troppi fronzoli, che la pallina è stata respinta con successo. Questo è il punto di partenza. Tutto è nato da quel breve, iconico suono. Pur non essendo una strada in discesa, è stata definitivamente abbattuta la diga che separava il visivo dall'audiovisivo. Non si torna indietro.

Proprio come il cinema, anche i videogiochi sono nati muti. Gli esperimenti a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta (tra cui quello considerato dai più come il primo videogioco, Spacewar!), come anche la prima console casalinga, il Magnavox Odyssey, non presentavano alcuna componente sonora . Bisogna aspettare il 1972 con Pong per trovare il primo, ipnotico, suono legato al gameplay di un videogioco.

Il cantante di Jazz dei videogiochi è Major League Baseball per Intellivision, in cui la voce di un arbitro (pur non essendo un audio registrato in studio, bensì il risultato di una sintetizzazione vocale fatta al computer) esclama gli avvenimenti principali del gioco ("strike", "out" e via dicendo). Dopo questo risultato, un nuovo decennio è alle porte e il suono dei videogiochi si troverà a vivere un'impennata esponenziale.

Un ulteriore punto di svolta arriva nel 1978 con l'uscita sul mercato dell'Odyssey2, la prima console che presentava le ROM programmabili direttamente nelle cartucce e non più tra i componenti interni della console. Questo consentiva agli sviluppatori di aggiungere suoni originali e non limitati alla libreria prestabilita dai realizzatori dell'hardware casalingo.

Ma la prima pietra miliare delle colonne sonore videoludiche va attribuita a Space Invaders , la cui musica è stata composta sempre da Nishikado nel 1977. Quel basilare ripetersi di quattro note, in costante accelerazione man mano che i nemici si avvicinano al giocatore, ha colpito così a fondo l'immaginario collettivo da diventare caso di studio per comprendere quanto un accompagnamento musicale influisca sulle prestazioni e le condizioni mentali e corporee di un individuo.

È il 1975 quando un distinto signore che risponde al nome di Tomohiro Nishikado realizza una colonna sonora per i titoli di apertura di Gun Fight. Per la prima volta, una composizione musicale entra a far parte di un videogioco attraverso l'utilizzo di un microprocessore in grado di convertire il codice in onde sonore analogiche. L'audio mono fa il suo ingresso nei videogiochi.

Gli anni delle innovazioni

Gli anni Ottanta sono gli anni in cui i suoni iniziano a farsi sempre più ingombranti nei videogiochi. Esplosioni, spari, bolle, versi fantascientifici e rumori astratti diventano la costante dei videogiochi sviluppati per le console casalinghe, oltre che la colonna sonora delle sale giochi di tutto il mondo. Nel mentre, anche le composizioni musicali appositamente create per i titoli più blasonati iniziano a riscuotere riconoscimenti e rilevanza.

La prima colonna sonora a essere stata distribuita indipendentemente dal gioco è stata quella di Tempest, il primo videogioco vettoriale a colori, uscito su Atari nel 1981.

L'astrattismo vettoriale di Tempest per Atari 2600

L'incremento della qualità degli accompagnamenti musicali, oltre al costante avanzamento tecnologico, ora in grado di fornire più memoria per gestire un maggior numero di dati, portò gli sviluppatori a rivedere la loro scala di valori, che fino ad allora (e ancora per diverso tempo, almeno fino all'introduzione massiccia dei dischi masterizzati come supporto per i videogiochi) ha sempre visto le meccaniche di gioco in testa, poi la grafica e, infine, il comparto sonoro.

Il protagonista di Dragon's Lair cerca di non farsi notare dal drago

Inoltre, il primo passaggio da audio mono a stereo arrivò nel 1983 con Dragon's Lair, una mosca bianca nella storia videoludica; uno dei primi esempi di ibridazione tra cinema e videogiochi.

L'ascesa di Nintendo

È il tempo di Nintendo e della sua ascesa. Dagli 8-bit del NES ai 16-bit del Super Nintendo, l'azienda nipponica è stata una tra le pioniere in campo sonoro, principalmente per il picco qualitativo raggiunto dalle sue produzioni. Nessuno si scorda delle colonne sonore di Super Mario Bros. o di The Legend of Zelda, pilastri in un'epoca dove il sonoro era rilegato alle fasi secondarie dello sviluppo.

Proprio Super Mario divenne un punto di riferimento per una progettazione del suono capace di fornire ai giocatori riferimenti che non fossero unicamente visivi. L'audio si faceva compagno dell'azioni attraverso indizi sonori che risultavano quasi invisibili, se non ci si fermava a ricercarli.

Altro grande classico nato in quegli anni è Final Fantasy. Uscito nel 1987 su NES, il gioco, accompagnato dalla colonna sonora di Nobuo Uematsu, segna l'inizio di una maggiore ricercatezza musicale, che sfocerà negli anni successivi (e nei successivi capitoli della saga) nella ricerca di una sonorità sempre più orchestrale e sontuosa, in linea con quanto si può trovare al cinema.

Sega scende in campo

Nel 1989, mentre Nintendo commercializzava la sua rivoluzione portatile, il Game Boy, l'azienda giapponese Sega, per contrastare l'uscita di un'altra console su suolo statunitense, la TurboGrafx-16 (con processore grafico da 16-bit, all'avanguardia per l'epoca), portò sul mercato il successore del leggendario Sega Master System: il Sega Mega Drive.

Classica partita di football in Joe Montana II, primo titolo sportivo ad avere un commento della partita costante

Siamo alla svolta del decennio e i 16-bit non sono più il futuro, ma stanno velocemente diventando il presente. I potenti processori di questa e altre console sono stati i veri punti di svolta delle colonne sonore per videogiochi. Una maggiore memoria dedicata indicava una maggiore ricchezza del suono, con strutture sempre più articolate.

Il 1991 è stato un anno importante per l'evoluzione del sonoro nei videogiochi. Da un lato abbiamo l'arrivo sul mercato di Joe Montana II: Sports Talk Football, che introduceva un commento di quanto accadeva in campo in tempo reale (non più solo gli "eliminato", ma un completo resoconto della partita in corso). Dall'altro, usciva un titolo che rivoluzionò, a modo suo, la musica per i videogiochi: Streets of Rage.

I protagonisti circondati dall'intera squadra di cattivi in Streets of Rage 2

Tra il primo e il secondo capitolo passò solo un anno, ma il compositore Yuzo Koshiro riuscì a padroneggiare in maniera così superba la tecnologia messa in gioco dal Mega Drive che ne scaturì una colonna sonora in grado di influenzare la (e lasciarsi influenzare dalla) scena internazionale della musica underground.