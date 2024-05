Test Drive Unlimited Solar Crown ha una data d'uscita ufficiale, finalmente

Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di Test Drive Unlimited: Solar Crown per svelarne finalmente la data d'uscita ufficiale : 12 settembre 2024. Sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5. Il video mostra diverse sequenze di guida, ma poco gameplay diretto, mirando più a dare l'idea di ciò che il gioco vuole essere, tra macchine lussuose, circuiti con diversi scenari e quant'altro. Come saprete è ambientato a Hong Kong, riprodotta in scala 1:1 con più di 600 Km di strade da percorrere, secondo le informazioni ufficiali, ed è giocabile in single player o in multiplayer.

Video e dettagli

In Test Drive Unlimited: Solar Crown il giocatore ha risposto alla chiamata dell'organizzazione Radiant, che ha invitato i suoi membri a gareggiare in una competizione straordinaria: la Solar Crown, appunto. Gli scopi dell'organizzazione sono misteriosi, ma i suoi valori sono chiari a tutti: ricerca del prestigio, amore per le auto e per la competizione.

KT Racing, lo studio di sviluppo, ha promesso che il gioco ha mantenuto il DNA dei precedenti capitoli, introducendo però una visione contemporanea delle corse multigiocatore. Così si potrà esplorare liberamente Hong Kong, andando alla ricerca di gare, in una cornice in cui l'eccesso sarà la regola.

Molti i marchi prestigiosi coinvolti nel gioco, come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo e tanti altri. Naturalmente non tutte le loro auto saranno disponibili da subito, ma bisognerà impegnarsi per sbloccarle.

In qualche modo Test Drive Unlimited: Solar Crown sembra guardare agli ultimi Forza Horizon, in particolare il 5, e a The Crew Motorfest. Per amore di verità va ricordato che Test Drive Unlimited, uscito nel 2005, fu uno dei primi giochi di corse a mondo aperto.