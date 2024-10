Yakuza Kiwami, il remake del primo capitolo, in forte sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, è possibile acquistare Yakuza Kiwami a un prezzo scontato. Originariamente a 20€, ora è disponibile a 10.93€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 13.33€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Yakuza Kiwami, dopo aver scontato 10 anni di prigione per un crimine che non ha commesso, vestirete i panni di Kazuma Kiryu, il drago di Dojima.