Sonic 3 Il Film ha cambiato il modo in cui quel personaggio muore rispetto al gioco: ecco perché

Ovviamente per dirvi qualcosa di più è necessario farvi degli spoiler , quindi se non volete alcun tipo di anticipazione vi consigliato di non proseguire con la lettura.

Sonic 3 Il Film è in arrivo al cinema, ma per gli appassionati della serie di SEGA non ci sarà nulla di nuovo da scoprire, visto che l'opera si basa sull'immaginario dei giochi ben noto da anni. Certo, la pellicola reinterpreta le storie originali e, in questo caso, i produttori hanno deciso di cambiare un dettaglio alquanto importante della trama, precisamente legato alla morte di un certo personaggio .

Cosa è cambiato in Sonic 3 Il Film (SPOILER)

Come i fan sanno, la terza pellicola di Sonic si focalizza sull'introduzione di Shadow, uno dei più noti personaggi della serie di SEGA. Il riccio ha una trama molto precisa nei videogiochi ed è legato a una bambina, Maria, nipote di Gerald Robotnik. I due creano un forte legame, che si spezza con la morte di Maria.

Knuckles, Sonic e Tails

Nei giochi, Maria muore quando un soldato le spara. I produttori hanno però deciso che Maria doveva sì morire (dopotutto è un momento fondamentale per il personaggio di Shadow) ma in una esplosione.

Perché questa scelta? Josh Miller e Pat Casey - sceneggiatori del film - hanno affermato che mostrare Maria uccisa da uno sparo non è mai stato preso in considerazione, visto che è un film per famiglie. Certo, il film è violento, più dei precedenti, ma il team usa dei "trucchi" per limitare la cosa e fare in modo che l'opera non sia considerata inadatta a un pubblico giovane. Per questo hanno usato un'esplosione invece che un colpo di proiettile e per questo non ci sono armi da fuoco vere e proprie, ma taser, laser o armi energetiche.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Sonic 3 Il Film.