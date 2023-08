Diablo 4: spostarsi a cavallo sarà più semplice con le prossime patch

Un problema che si aggrava ulteriormente quando i giocatori incontrano delle barricate nemiche lungo il percorso che i destrieri non possono oltrepassare. In questi casi il giocatore è costretto a fare delle manovre scomode per aggirare gli ostacoli, il che non sempre è possibile, oppure smontare da cavallo, distruggerli e aspettare il termine del cooldown sopracitato per tornare in sella. Non proprio il massimo della praticità.

A detta di molti, le mount di Diablo 4 non rientrano tra gli aspetti meglio riusciti del gioco. Sono sicuramente utili per spostarsi velocemente nel mondo, ma hanno più di una pecca. Una ad esempio è il cooldown di 10 secondi imposto dal gioco per tornare in sella al cavallo dopo essere scesi.

Per la gioia di molti giocatori di Diablo 4 tra le modifiche a cui sta lavorando il team di sviluppo in vista dei prossimi aggiornamenti ce ne sono anche alcune relative all'utilizzo delle cavalcature per esplorare Sanctuarium.

Le cavalcature di Diablo 4 in futuro potranno sfondare le barricate

Fortunatamente le cose cambieranno in futuro. Durante l'ultima livestream condotta dal team di Blizzard, gli sviluppatori hanno affermato che sono in arrivo delle modifiche per le cavalcature di Diablo 4 che renderanno l'esplorazione di Sanctuarium più godibile.

Durante la diretta si è parlato di correzioni per le collisioni e bug, mentre in un post su Twitter / X successivo alla diretta il game director Joe Shely ha svelato che in futuro i cavalli saranno in grado di distruggere le barricate con il comando della carica e che verrà eliminato il cooldown per tornare in sella dopo aver utilizzato una scala.

Purtroppo al momento non sappiamo per certo se questi cambiamenti verranno implementati già con la patch 1.1.1 di Diablo 4 , in programma per i prossimi giorni, o in un aggiornamento futuro. Non ci resta che attendere per scoprirlo.