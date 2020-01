Patapon 2 Remastered, trailer e data di lancio PS4

Patapon 2 Remastered arriverà a brevissimo su PS4. Con un simpatico trailer, infatti, Sony ha annunciato la data di lancio. Il rifacimento in alta definizione del classico per PSP arriverà il 30 gennaio 2020 su Playstation 4.



Sony ha annuciato attraverso il PSBlog che Patapon 2 Remastered sbarcherà ufficialmente su PlayStation 4 il 30 gennaio 2020 attraverso il PlayStation Store. Per chi non se lo ricordasse, Patapon 2 è un gioco d'azione/platform 2D basato sul ritmo uscito per la prima volta su PSP nel 2008. La rimasterizzazione del primo capitolo è arrivata nel 2018, qui la recensione di Patapon Remastered, ma evidentemente gli sviluppatori di Pyramid hanno avuto bisogno di più tempo del previsto per sistemare le criticità emerse qualche anno fa. O almeno, lo speriamo.



Patapon 2 Remastered richiede anche una forte componente strategica che spinge i giocatori a personalizzare e costruire correttamente l'esercito dei Patapon, equipaggiare ciascun soldato con armi e armature, e posizionarlo correttamente in battaglia. Questo seguito può contare su nuove evoluzioni Patapon, una valanga di nuovi minigiochi e a tante altre sorprese.