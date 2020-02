Intel Core i9-10900K, le specifiche di 3DMARK emergono online

Le specifiche dell'Intel Core i9-10900K, l'erede dell'i9-9900K, sono emerse su 3DMARK. A quanto pare le specifiche tecniche emerse nei giorni scorsi sono state confermate.



L'utente Twitter @_rogame ha pubblicato le specifiche tecniche del nuovo processore Comet Lake. Come Le informazioni trapelate nei giorni scorsi sembrano essere confermate. Si tratta di un processore costruito con un processo produttivo a 14nm con 10 core e 20 thread. La cache L3 è di 20MB. Come detto in precedenza, per aumentare le prestazioni Intel ha proceduto ad aumentare il numero di thread piuttosto che a migliorarne l'efficienza.



La frequenza di base è di 3,7 GHz che diventano 5,1 GHz in boost clock single core. L'Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 dovrebbe far salire la frequenza a 5,2 GHz, mentre la Thermal Velocity Boost (TVB) a 5,3 GHz.



Per poter montare il nuovo processore, ma soprattutto per riuscire a rifornirlo di energia, sarà necessario un nuovo socket LGA1200. I dissipatori compatibili con i socket LGA115x dovrebbero essere compatibili come dimensioni, ci si chiede se lo saranno come prestazioni, dato che dovranno tenere a bada un "mostro" capace di andare oltre i 300 W sotto stress.



L'i9-10900K dovrebbe essere commercializzato ad aprile.