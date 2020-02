Daemon X Machina per PC Steam: data di lancio, trailer e immagini

Daemon X Machina arriva anche su PC Steam con un porting del gioco uscito lo scorso settembre su Nintendo Switch. XSEED Games ha pubblicato oggi il trailer e alcune immagini, ma ha anche già annunciato la data di lancio: arriverà il 13 febbraio 2020.



Con una mossa a sorpresa XSEED ha annunciato che l'apprezzato Daemon X Machina arriverà anche su PC attraverso Steam. La recensione di Daemon X Machina ha messo in evidenza un gioco con una trama solida e una divertente interpretazione dei classici mecha giapponesi. Su PC arriverà una versione riveduta e corretta soprattutto dal punto di vista grafico, dato che potrà contare sulla potenza aggiuntiva garantita dai PC.



Su Steam il gioco è descritto in questo modo:



"Sei un Outer, membro di una nuova stirpe di esseri umani apparsa all'indomani della Caduta della Luna. Mercenario al soldo dell'organizzazione Orbital, combatti in prima linea in una disperata guerra per la sopravvivenza dell'umanità contro gli Immortal, AI corrotti che si sono ribellati ai loro creatori. Pilotando un mech completamente personalizzabile chiamato Arsenal, dovrai collaborare con altri mercenari e completare le missioni per sconfiggere una volta per tutte gli Immortal. Ma fai attenzione: in una guerra combattuta dai mercenari, gli alleati di oggi potrebbero essere i nemici di domani."



"Dalle menti visionarie di Kenichiro Tsukuda e del rivoluzionario progettista di mech Shoji Kawamori arriva una nuova generazione di combattimenti ad alta velocità tra mech."



Daemon X Machina arriverà su PC il 13 febbraio 2020.