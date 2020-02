Nintendo Switch, altri 18 giochi in edizione fisica speciale da parte di Super Rare Games

Nintendo Switch sta per accogliere un'altra bella mandata di giochi in edizione speciale su supporto fisico da parte di Super Rare Games, visto che la compagnia ha recentemente affermato di avere ben 18 giochi in lavorazione per la console Nintendo all'interno delle loro speciali produzioni.



Super Rare Games, in maniera simile a Limited Run, propone delle riedizioni in formato fisico di vari giochi, distribuiti sul mercato in edizioni limitate. Solitamente si tratta di versioni caratterizzate da un aspetto piuttosto ricco ed elegante, con packaging dotati di illustrazioni speciali o qualche bonus annesso, ma può trattarsi anche di semplici edizioni fisiche di giochi che altrimenti sarebbero disponibili solo in formato digitale, dedicate agli amanti della tradizione.



La casa editrice ha già portato sul mercato 26 giochi, tra i quali la prossima edizione fisica di World of Goo, ma a quanto pare ce ne sono parecchi ancora in arrivo. Si parla infatti di 18 giochi attualmente in fase di produzione su cartuccia e con confezione dedicata, sebbene non ci sia ancora un elenco preciso di cosa si tratti.



Super Rare Games ha peraltro la caratteristica di dedicarsi esclusivamente a Nintendo Switch, almeno per quanto visto in questi suoi primi due anni di attività, ma qualcosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro, visto che il portavoce George Perkins ha riferito di qualcosa di "completamente diverso" in arrivo da parte della compagnia.



"Abbiamo alcuni progetti segreti in lavorazione che potrebbero davvero elevare quello che stiamo facendo a un altro livello, dunque speriamo di potervi svelare qualcosa di più nel corso dell'anno! Dovrebbe essere qualcosa di completamente separato da quanto abbiamo fatto finora e diversificherà l'offerta della compagnia". È dunque possibile che Super Rare Games abbia intenzione di dedicarsi anche ad altre piattaforme, o forse ad altri prodotti diversi dall'edizione fisica dei videogiochi in digitale.