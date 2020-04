Sakura Wars: un trailer ci parla del conflitto che fa da sfondo al gioco

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Sakura Wars dedicato al conflitto che fa da sfondo alla storia raccontata nel gioco. Si tratta di un video pieno di sequenze narrative e di gameplay, che trovate in testa alla notizia. Come sempre in questi casi fate però attenzione alle anticipazioni.

Mentre l'Imperial Combat Revue si prepara a competere nei Combat Revue World Games, la sfida è molto più grande di quanto possano immaginare. Come per ogni Combat Revue del mondo, il suo vero scopo è proteggere la città dai demoni: creature ostili e grottesche nate dalla rabbia e dalla malizia degli esseri umani.

Al di là delle loro rappresentazioni teatrali di successo, la squadra si è allenata per combattere e riportare la Flower Division al suo legittimo ruolo di forza di difesa di Tokyo.

Saranno costretti ad agire quando due grandi demoni porteranno i cittadini sull'orlo della disperazione, aprendo il regno oscuro e scatenando il caos: