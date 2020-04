Fallout 76: Wastelanders disponibile, già molte le recensioni negative su Steam

Fallout 76: Wastelanders è finalmente disponibile, anche su Steam. Sulla piattaforma di Valve sta però accadendo qualcosa di particolare: stanno fioccando le recensioni negative, nonostante lo sblocco risalga a pochi minuti fa (relativamente al momento di scrivere questa notizia).

Cosa sta accadendo? Sostanzialmente alcuni sono giocatori di vecchia data che si stanno sfogando contro Bethesda e Fallout 76, mentre altri sono nuovi giocatori che evidentemente hanno del risentimento verso il gioco. Difficile però giustificare entrambi, che a questo punto potevano quantomeno attendere di provare i contenuti dell'espansione Wastelanders, davvero moltissimi, prima di scrivere una recensione negativa (o positiva). Purtroppo Steam da questo punto di vista non tutela giochi, sviluppatori e publisher in alcun modo, lasciandoli in balia dell'umoralità dell'utenza.

Comunque sia, leggiamo il comunicato stampa diramato per il lancio di Fallout 76: Wastelanders, con altri dettagli in merito:

Oggi Bethesda Game Studios pubblica Wastelanders, l'ultimo aggiornamento gratuito di Fallout 76. L'aggiornamento vede l'introduzione dei PNG e di una serie di missioni ad essi collegate, delle classiche opzioni di dialogo con scelta multipla e conseguenze e molto altro ancora. L'aggiornamento Wastelanders è ora giocabile su PlayStation 4, Xbox One, Bethesda Launcher e per la prima volta su Steam.

I giocatori uniranno le loro forze con i subdoli predoni o formeranno un'alleanza con i coloni speranzosi alla ricerca dei segreti nascosti nelle montagne della Virginia Occidentale. Le persone però non sono le uniche che hanno trovato la strada per fare ritorno in quest'area e dovranno affrontare nuove terrificanti creature con nuove armi e armature. L'Appalachia e i suoi misteri aspettano di essere scoperti e spetterà ai giocatori scegliere che ruolo avere nella corsa per il controllo.

Ecco alcune delle caratteristiche principali di Wastelanders: