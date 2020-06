Call of Duty: Warzone, le modalità di gioco spariscono: aggiornamento in arrivo per risolvere il problema

C'è un grande problema che affligge Call of Duty: Warzone sin dal suo lancio sul mercato (e siamo ormai arrivati alla Stagione 4): di tanto in tanto, le modalità di gioco spariscono. O direttamente nel nulla, diventando inaccessibili; oppure semplicemente dal loro posto nel menù principale, andandosi a nascondere da qualche altra parte. Ma questo problema rimarrà ancora per poco.

Gli sviluppatori di Call of Duty: Warzone hanno confermato l'imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per l'interfaccia di gioco: sarà disponibile, salvo imprevisti, entro il prossimo weekend del 20 e 21 giugno 2020. Questo update farà sì che il menù con le modalità di gioco di Warzone diventi più intuitivo e funzionale: in tal modo le varie partite e modalità smetteranno di sparire dal proprio posto dopo appena 24 o 48 ore di disponibilità, e i giocatori probabilmente smetteranno di credere di essere impazziti, perché non le ritrovano più. Il titolo ne dà parecchi, di motivi per credere di essere impazziti: come i misteriosi ululati che nei mesi scorsi potevano essere ascoltati durante le partite.

Due volte alla settimana Call of Duty: Warzone aggiorna le proprie modalità a tempo limitato: alcune vengono direttamente sostituite da altre, ma il più delle volte spariscono e basta dal menù, pur rimanendo teoricamente disponibili all'interno del titolo. Situazione molto frustrante, che per fortuna terminerà a breve. Siete contenti? Avete mai riscontrato un problema simile, negli ultimi mesi?

Ecco anche il tweet di Joe Cecot che conferma quanto vi abbiamo appena spiegato. Trovate sulle nostre pagine anche tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone.

It will be back in there after the weekend :). In the next big update there are further improvements to this UI to allow for more room / visibility. — Joe Cecot (@JoeCecot) June 13, 2020