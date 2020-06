Ratchet & Clank: Rift Apart, la Lombax femmina vista nel trailer è giocabile

Ratchet & Clank: Rift Apart ha svelato una sua caratteristica che potrebbe essere di fondamentale importanza, visto che è emerso il fatto che la Lombax femmina vista nel trailer come nuovo personaggio inedito per la serie è effettivamente giocabile.

Non ci sono altre informazioni a corretto, questo è quanto è emerso da un tweet ufficiale da parte di Insomniac, che riportiamo qui sotto: "Giocate come Ratchet E una misteriosa nuova Lombax femmina da un'altra dimensione", si legge nel messaggio da parte degli sviluppatori del nuovo gioco PS5.

Chi sarà questa Lombax inedita? In ogni caso avrà un ruolo di grande importanza all'interno di Ratchet & Clank: Rift Apart, considerando che sarà un personaggio giocabile accanto al solito Ratchet, dunque probabilmente introducendo anche diverse nuove caratteristiche al gameplay.

Visto che sembra arrivare da un'altra dimensione, non ha probabilmente collegamenti diretti con i protagonisti della serie che abbiamo conosciuto finora, dunque si tratta di capire come il personaggio, che non ha ancora un nome, verrà inserito in tutta la vicenda. Vista la presenza di quello che sembra un braccio meccanico e una particolare arma, è altamente probabile che la Lombax in questione abbia anche caratteristiche peculiari in termini di gameplay, con abilità specifiche di cui scopriremo di più andando più avanti.

I grandi esperti del lore di Ratchet & Clank fanno inoltre notare come la sua forma sia alquanto in contrasto con quello che si sapeva finora sulle Lombax femmine, visto che quest'ultime non dovrebbero avere la coda, ma essendo questa da un'altra dimensione la cosa potrebbe essere sovvertita.

Ratchet & Clank: Rift Apart è stato annunciato con un trailer nel corso dell'evento di presentazione di PS5, e secondo Digital Foundry è più bello del film.