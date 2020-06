Animal Crossing: New Horizons, KFC crea un’isola a tema e invita i giocatori a visitarla

Sicuramente conoscete KFC, catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto: ha dei negozi anche in Italia. Se non la conoscete, ma vi piace Animal Crossing: New Horizons, beh... questa iniziativa molto curiosa potrebbe attirare la vostra attenzione.

Con un post in evidenza su Facebook, KFC ha avvisato i suoi consumatori (che sono anche giocatori) di aver creato un'isola a tema su Animal Crossing: New Horizons, la più recente ed interessante delle esclusive su Nintendo Switch. Anzi, li ha anche invitati a visitarla. Verrà mostrata per la prima volta proprio nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, quando la società fornirà maggiori dettagli circa un suo piccolo concorso a premi (dai premi molto fritti).

Optare per Animal Crossing: New Horizons, il titolo del momento, rappresenta sicuramente un'ottima mossa pubblicitaria. Tra l'altro, tutti i giocatori che riusciranno a trovare sull'isola il logo di KFC (The Colonel) avranno diritto ad una porzione gratis di pollo fritto: una trovata molto appetitosa. Eccovi una piccola anteprima, con il post in questione e l'immagine ufficiale.

Come potete notare, il personaggio di Animal Crossing è stato agghindato in modo da rappresentare il volto di KFC, e i mobili attorno hanno subito un destino simile. Si tratta di una delle tante trovate divertenti della community (questa volta però è una vera e propria mossa commerciale), che già in passato ha dato sfogo alla propria creatività... come con quell'isola dedicata interamente a Blatero e al suo museo.