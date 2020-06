Ratchet & Clank: Rift Apart mostra il salto generazionale tra PS5 e PlayStation 4

Il salto generazione che ci sarà tra PS5 e PlayStation 4 non sempre è immediato da capire. Alcuni giochi, infatti, saranno disponibili su entrambe le piattaforme, mentre in altri non è così semplice vedere i vantaggi apportati da un SSD montato di serie. C'è, però, un'immagine di Ratchet & Clank: Rift Apart che potrebbe far capire facilmente di cosa stiamo parlando. Vediamola.





Osservando i due protagonisti del gioco, i loro dettagli, la pelliccia e i riflessi, infatti, si capisce il grande salto in avanti che sarà possibile avere con la nuova console di Sony (e con Xbox Series X, ma ovviamente non con questo gioco). La qualità delle luci, come si adattano morbidamente alla pelliccia di Ratchet, i riflessi su Clanck, sullo zaino o sull'arma del protagonista, è molto superiore e dà all'immagine un aspetto molto più raffinato e piacevole di quanto era possibile avere su PlayStation 4. Nonostante Ratchet & Clank sia un gioco ottimo sotto il profilo tecnologico, il suo aspetto non è comparabile con quello che avremo in Ratchet & Clank: Rift Apart. Sembra adesso molto più grezzo.





Questo, oltretutto, senza nemmeno considerare la spettacolare sequenza nella quale è possibile saltare da un mondo all'altro senza caricamenti di sorta vista durante la presentazione di PlayStation 5, un elemento possibile solo grazie all'enorme velocità di elaborazione dati dell'SSD di PS5. Una velocità che beneficerà anche del nuovo tool di compressione dati integrato negli strumenti di sviluppo.

Cosa ve ne pare di questi miglioramenti?