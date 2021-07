Weird West: il primo trailer di gameplay mescola selvaggio west e licantropi

Pubblicato il primo trailer di gameplay vero e proprio di Weird West, particolare gioco di ruolo che mescola selvaggio West e licantropi, aggiungendoci un pizzico di magia nera e condendo il tutto con tanto sangue. Il titolo sembra davvero originale, quantomeno dal punto di vista stilistico e narrativo. Non c'era da aspettarsi altro visto che a capo del progetto c'è uno degli autori di Dishonored e Prey, nonché fondatore di Arkane Studios (probabilmente allontanato per gli scarsi risultati economici dei suoi giochi).

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Weird West è stato annunciato per PC. Sarà pubblicato da Devolver Digital in data ancora da destinarsi. Che aggiungere? Speriamo di poterci giocare quanto prima, perché sembra davvero intrigante.