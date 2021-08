Martha is Dead: un video di gameplay di 11 minuti da questa nuova avventura italiana

Vediamo un nuovo filmato di gameplay di Martha is Dead, avventura tutta italiana in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Il video dura ben 11 minuti ed è completamente doppiato in italiano (con i sottotitoli in inglese).

Diciamo che i primi quattro minuti sono essenzialmente narrativi, con il gioco vero e proprio che inizia subito dopo la leggenda che fa da sfondo all'azione, quella della Dama Bianca (Giulia Occhini non c'entra niente, anche se ha lo stesso nome della protagonista... che sia invece un riferimento?). Comunque sia, la ragazzina protagonsita prende in mano un accendino, con cui accende una lampada, e inizia a esplorare il mondo di gioco, usando una mappa disegnata a mano per orientarsi.

Lo stile del gameplay di Martha is Dead sembra molto classico, ma guardate il video fino alla fine perché c'è una sorpresa (oppure non guardatelo se volete evitare anticipazioni).