Park Beyond, abbiamo parlato in anteprima con gli sviluppatori del nuovo gestionale di Limbic

L'ultimo esempio? Park Beyond : un gestionale dedicato alla costruzione di un grosso parco di divertimenti, sviluppato dagli stessi Limbic di Tropico 6. Un annuncio freddino, avvenuto durante la notte di apertura della Gamescom, in un periodo dove giochi del genere sono già stati riesplorati da vari sviluppatori. Noi però abbiamo avuto modo di parlare con alcuni membri del team, e vi assicuriamo che il lavoro di Limbic potrebbe riservare più sorprese del previsto.

Si tratta indubbiamente di un interessante modo di muoversi, che può creare dei piccoli successi su cui costruire in nicchie ben consolidate, e al contempo permette di non correre rischi eccessivi dovuti a grossi investimenti fatti senza basi sicure. Nel tempo, però, credevamo che Bandai Namco avrebbe alzato la posta in gioco, spostandosi pian piano su titoli più costosi... invece la scelta sembra esser stata quella di allargare l'offerta, esplorando generi molto specifici con una fanbase potenzialmente allargabile.

Abbiamo sempre trovato piuttosto curiosa la strategia di Bandai Namco sul nostro mercato. Parliamo pur sempre di uno dei publisher più potenti e immanicati dell'Asia, il cui nome spunta di continuo quando si parla di proprietà intellettuali giapponesi convertite in videogioco o di super produzioni, eppure questo colosso ha spesso scelto di supportare titoli ben più atipici sulle sponde occidentali, come i due (ottimi) Little Nightmares o Get Even.

Gameplay, l'impossibile con un click

Park beyond: è ancora necessario stare attenti ai bisogni del pubblico

La parola d'ordine, nel nuovo gioco di Limbic, è impossification: un termine inventato che indica la volontà degli sviluppatori di creare un gestionale dove il proprio parco divertimenti non deve obbligatoriamente sottostare alle leggi della fisica (o al vero e proprio codice legale, da quanto osservato). Certo, Park Beyond non ignora completamente tali fattori - la costruzione delle montagne russe sembra richiedere ancora un certo studio per calcolare al meglio l'accelerazione del trenino e non vi sono marchingegni capaci di piegare lo spaziotempo tra quanto offerto - tuttavia il fulcro del gioco sembra essere la costruzione di versioni evolute e al limite dell'impossibile delle attrazioni "classiche".

Un carosello, quindi, potrà venir tramutato in una torre verticale in cui i cavalli vengono sospesi a mezz'aria; una ruota panoramica in un collage di ruote collegate tra loro; un'attrazione acquatica in un enorme polpo robotico capace di lanciare le postazioni dei turisti con i tentacoli, e così via, passando per montagne russe dotate di cannoni e treni trasformabili, e versioni davvero folli dei ristoranti (su cui il team però non ha elaborato).

Un'idea molto interessante per svecchiare la formula classica, che va di pari passo con una peculiare revisione del ramo delle tecnologie, privo di indicazioni dirette delle attrazioni disponibili e incentrato invece su scelte multiple, che spingono poi a scoperte legate a doppio filo alla risorsa chiamata "amazement" (prevedibilmente legata allo stupore scatenato nella clientela).

Alla base, dopotutto, Park Beyond rimane un gestionale, quindi non siamo davanti a un semplice sandbox dove sbizzarrirsi liberamente: ogni struttura costa denaro e produce più o meno felicità per il pubblico, dunque ogni scelta va gestita con l'intento di avere introiti sensati generando al contempo gioia e sufficiente esaltazione per scoperte aggiuntive. Non un insieme di risorse particolarmente strabordante da tenere in considerazione, per carità, ma dubitiamo sarà una passeggiata regolare il tutto sin da subito.