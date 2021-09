PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in sconto con le Offerte del weekend di settembre 2021

Il PlayStation Store dà il via a nuovi sconti per i giochi PS4 e PS5 (retrocompatibiltà) grazie alle nuove Offerte del weekend di fine settembre 2021. In totale sono disponibili a un prezzo ridotto 93 elementi, tra giochi ed espansioni.

Prima di tutto, sappiate che potete trovare gli sconti sul PlayStation Store a questo indirizzo. Saranno disponibili fino alle 00:59 del 28 settembre 2021, ora italiana.

Le offerte del PlayStation Store includono molteplici titoli interessanti, come Jurassic World Evolution a soli 7.49€. Si tratta di un gioco gestionale nel quale dovrete creare il vostro parco a tema preistorico. Inoltre, vi è l'occasione di recuperare il primo Aragami a soli 3.99€, così da iniziare la saga in attesa di uno sconto sul secondo capitolo.

Jurassic World Evolution, un triceratopo

Potete anche trovare Blacksad: Under the Skin, un gioco investigativo ambientato in una New York anni '50, abitata da animali antropomorfi. È disponibile a 7.99€. Chi è in cerca di un gioco di guida, può optare per Gravel, che è in offerta a soli 2.99€, senza dimenticare che è anche disponibile Xenon Racer, anch'esso a soli 2.99€.

Nel complesso, queste Offerte del weekend di fine settembre 2021 disponibili sul PS Store includono molti giochi PS4 (retrocompatibili su PS5) a prezzi molto bassi: si tratta perlopiù di titoli indie o di "secondo piano", ma non per questo di bassa qualità.

Vi ricordiamo anche che sono disponibili gli sconti A tutto Giappone: ecco i giochi e 20€ o meno.